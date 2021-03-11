В Челябинске из-за снегопада изменилось расписание трамваев

Отслеживать транспорт можно через приложения. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске сегодня, 11 марта, из-за снегопада и ветра изменилось расписание трамваев. Вагоны едут не по графику, интервал между ними увеличен.

— В связи с плохими погодными условиями по трамваю введен режим «Стихия». Вагоны следуют по всем маршрутам без графика, с увеличенными интервалами. Отслеживайте транспорт через приложения, — сообщили в группе «Челябинский транспорт» во ВКонтакте.

За движением трамваев можно следить, например, в приложении «Яндекс Go», где обычно вызываете такси, во вкладке «Транспорт». Либо в «Яндекс. Карты». Если все-таки решите поехать на работу на такси, будьте готовы к повышенным тарифам: цены поднялись в два раза.

Синоптики прогнозируют днем в Челябинске -11,-13, метель, снег. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/c, отдельные порывы могут достигнуть 16 м/c.

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