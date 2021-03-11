На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничение движения

Пробка под Симом растянулась до горизонта
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области продлили ограничение движения для фур до 18:00. Об этом сообщили в диспетчерской Упрдор «Южный Урал».
Со вчерашнего вечера сложно проехать по горно-заводской части в сторону Башкирии. Из-за этого на трассе под Чебаркулем развернули автобус с фанатами «Трактора», которые ехали на матч с «Салаватом Юлаевым».
Большая пробка образовалась под Симом. Как передает фотокорреспондент КП-Челябинск, который находится там, машины стоят в обе стороны уже 1,5 часа.
— Там подъем, техника тяжело идет. Снег чистят, — рассказали в диспетчерской Упрдор «Южный Урал».
О нештатных ситуациях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.
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