УФАС отменила итоги аукциона на строительство метро в Челябинске

Начальная цена была 49,7 млн рублей, «Челябметрострой» предложил 36,9 млн рублей. Фото: Александр Егоров/twitter.com

Антимонопольная служба потребовала отменить итоги аукциона на строительство метро в Челябинске. А в отношении заказчика — Управления капитального строительства мэрии Челябинска — будет возбуждено дело об административном правонарушении.

— Комиссия Челябинского УФАС России признала нарушения Закона о контрактной системе при проведении аукциона на выполнение строительно-монтажных работ, в том числе предусмотренных проектно-сметной документацией обслуживающих процессов, на объекте: Строительство первого пускового участка первой линии метрополитена от станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект Победы» Челябинске, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В чем именно заключаются нарушения, в УФАС пока не сообщают, ссылаясь на то, что все подробности будут в документе, который будет готов 16 марта. При этом, сообщается, что жалобу «Челябметростроя» отменили.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Аукцион выиграла компания «Спецподземстрой» из Екатеринбурга. А заявку компании «Челябметрострой», которая много лет занималась подземкой, отклонили. Хотя они предложили более низкую цену. Якобы компания не предоставила документа, подтверждающего, что обладает соответствующим опытом сдачи такого рода объектов.

«Челябметрострой» обратился с жалобой в УФАС, указав, что в аукционной документации не отражен полный объем требований к выполняемым работам. А значит, выиграть его могут прямо сказать дилетанты. Кроме того, в составе аукционной документации указано оборудование, которое не может участвовать в тендере, так как является собственностью АО «Челябметрострой» и победитель конкурса должен будет его демонтировать за свой счет. Более того, метростроевцы настаивают, что только у них имеются все необходимые допуски.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Генеральный директор АО «Челябметрострой» Валерий Мочалкин:

— Если другая компания заходит на челябинское метро, то она должна демонтировать прежнее оборудование, потому что оно принадлежит АО «Челябметрострой» на основе договоров купли-продажи. Заказчику оно принадлежать не может, так как он оплачивал только монтаж этого оборудования. После завершения строительных работ, заказчик должен будет оплатить его демонтаж и приведение территории в порядок.

СПРАВКА КП

АО «Челябметрострой» создано в 2000 году на базе дочернего ФГУП Тоннельный отряд № 45 (подразделение ФГУП Управление строительства № 30), который с 1992 года работал на строительстве метрополитена в Челябинске.

На сегодняшний день построено более 8 км. выработок, создана необходимая инфраструктура. Построены вестибюль, эскалаторный тоннель и станции «Торговый центр» (более 85%), вестибюль и станции «Комсомольская площадь».

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