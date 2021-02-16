Власти Челябинска потратят еще 50 млн рублей на содержание недостроенного метро

Про метро никто не забыл, говорят власти Фото: Александр Егоров / twitter.com

Мэрия Челябинска опубликовала конкурс на сайте госзакупок, чтобы найти подрядчика для обслуживания метрополитена. Речь идет о первом пусковом участке первой линии метро от станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект Победы». Обслуживать участок нужно будет с 13 марта до 30 июня, а на все это дело власти готовы выделить 49,7 млн рублей.

Напомним, челябинское метро является еще более многострадальным проектом, чем набережная реки Миасс. В январе прошлого года сообщалось о том, что метрополитена в городе все-таки не будет, а достроят лишь один участок. Однако в декабре 2020 года министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев заявил, что проект возможно реализовать, но только при поддержке федерального бюджета.

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