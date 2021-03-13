Мэрия Троицка — об аресте главы города: «Действовал в интересах жителей, предотвращал ЧС»

Александр Виноградов пробудет в СИЗО два месяца. Фото: администрация города Троицка Челябинской области / Vk.com

В Челябинской области главу Троицка Александра Виноградова 12 марта на два месяца отправили в СИЗО по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Разбирательства связаны с незаконной передачей имущественных объектов от одной компании к другой. Однако в мэрии считают обвинение надуманным и официально заявляют, что чиновник «действовал в интересах жителей и предотвращал чрезвычайную ситуацию».

— Уголовное дело по статье 286 УК РФ было возбуждено 22 января 2020 года, — говорится в официальном сообщении мэрии Троицка. — Администрация города считает обвинение надуманным. В октябре 2019 года троичане могли остаться без отопления по вине ЗАО «ТЭК». Глава города, совместно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям, действуя в интересах жителей города, предотвращал чрезвычайную ситуацию.

По версии следствия, такими действиями глава города превысил должностные полномочия. Так как совместно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям Виноградов передал права ЗАО «ТЭК» по включению оборудования для обеспечения нормального теплоснабжения Троицка единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива».

— Администрация города надеется на установление истины по уголовному делу, — добавили в мэрии Троицка.

Оперативным сопровождением по уголовному делу Виноградова занимаются сотрудники регионального управления ФСБ и ГУ МВД по Челябинской области.

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