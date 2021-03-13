Ограничение движения транспорта из-за Масленицы привело к пробкам в центре Челябинска

Пробка образовалась на улице Труда. Фото: читатель КП
В Челябинске 13 марта из-за временного ограничения движения из-за Масленицы в центре города образовались пробки. В 12:00 сотрудники ГИБДД перекрыли несколько участков на улицах Энгельса, Энтузиастов и Коммуны, и соседние улицы, как сообщают очевидцы, «захлебнулись» от потока машин.
— Движение в центре города затрудненно, приходится долго стоять в пробке, — написал читатель КП-Челябинск.
Сервиса «Яндекс.Пробки» пробки оценивает их в четыре балла.
Фото: сервис «Яндекс.Пробки»
В Госавтоинспекции челябинцев заранее предупреждали об ограничении движения во время народных гуляний по случаю широкой Масленицы с 12:00 до 16:00.
— Ограничение будет действовать на весь транспорт, кроме общественного, — уточнили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску. — Просьба отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и заранее планировать маршрут движения и места парковки транспорта.
Движение ограничено на улице Энгельса от проспекта Ленина до улицы Труда, на Энтузиастов (от Ленина до Коммуны) и по Коммунны (от Энгельса до Энтузиастов).
Куда сходить на Масленицу, читайте в материале.
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