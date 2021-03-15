Челябинец вышел на одиночный пикет из-за спектакля о похоронах Сталина

Челябинец просит «убрать руки» от Сталина. Фото: Андрей Филатов / Vk.com

Челябинец Андрей Филатов устроил одиночный пикет у камерного театра после премьеры спектакля камерного театра с провокационным названием «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Член партии «Коммунисты России» призвал «убрать руки от Сталина» и назвал появление постановки «отклонением в социальной культуре».

— Спектакль снят в жанре черная комедия, и в нем руководители советского государства представлены в неблаговидном виде, — рассказал Андрей Филатов. — Это оскорбляет честь и достоинство граждан, порочит советскую историю и формирует у людей негативное отношение к нашей истории и государственности. С учетом нынешнего, скажем так, не совсем зрелого политического мировоззрения у общества, такие спектакли могут скорее навредить, чем принести пользу. А оно должно сподвигать людей к более благородным поступкам в стране и мире. Пикетом привлекаю внимание общества к таким отклонениям в социальной культуре.

Это не первая акция протеста у стен театра. Для режиссера-постановщика Виктории Мещаниновой такое внимание к постановке в тихом Челябинске — неожиданность.

Фото: Андрей Филатов / Vk.com

— Объявить войну такому маленькому театру — дело досадное, — говорит виктория Мещанинова. — В партийной организации должно быть достаточно забот по защите трудящихся.

Спектакль, как отмечает Виктория Мещанинова, «не столько о Сталине, сколько о нас».

«Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» — своего рода спектакль о спектакле. По сценарию, модный столичный театр готовит постановку о Сталине. И не просто о вожде, а его смерти. Но вдруг выясняется, что им заинтересовался ни кто иной, как сам президент. Глава государства, который «уже пилотировал сверхзвуковой самолет, опускался на батискафе в мрачные глубины океана, играл на рояле в Большом зале консерватории», теперь хочет посмотреть за обедом, как там собираются показать его «предшественника».

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