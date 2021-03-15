Мэр Троицка Александр Виноградов обжаловал решение суда о своем аресте

Александр Виноградов был отправлен в СИЗО на два месяца. Фото: администрация города Троицка Челябинской области / Vk.com

Мэр Троицка Александр Виноградов решил обжаловать решение местного суда, согласно которому он был отправлен в СИЗО на два месяца. Апелляционную жалобу подал адвокат главы города. Информацию об этом подтвердили в Троицком городском суде.

— Сегодня была подана апелляционная жалоба адвокатом Виноградова на постановление Троицкого городского суда от 12 марта. В пятницу документы направят в Челябинский областной суд, где будет рассмотрено его дело, — рассказала журналисту КП-Челябинск консультант Троицкого городского суда Галина Лебедева.

Напомним, в отношении Александра Виноградова было заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ). Следствие полагает, что мэр города мог незаконно передать объекты теплосети от одной компании к другой.

Однако в администрации Троицка обвинение считают надуманным и официально заявляют, что чиновник «действовал в интересах жителей и предотвращал чрезвычайную ситуацию».

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