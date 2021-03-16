Цифровая жизнь: в Челябинской области поддержат умные проекты

Губернатор Алексей Текслер и президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: gubernator74.ru

Соглашение, подписанное губернатором и президентом «ЭР-Телеком Холдинг», посвящено цифровизации социальной сферы, образования, села и экологии, умного города и безопасности.

Как сообщает пресс-служба главы региона, документ утвержден во вторник, 16 марта, и является подтверждением многолетнего сотрудничества Южного Урала с «ЭР-Телеком Холдинг».

Накопленный опыт позволит работать по нацпроекту «Цифровая экономика». Задачи большие: более тысячи объектов (ФАПы, библиотеки, ДК, школы, детсады) в небольших селах получат доступ в Интернет.

— Мы внедряем цифровые технологии в жизнь. Речь идет, конечно, об образовании, здравоохранении, ЖКХ, транспорте и многих других отраслях информационной инфраструктуры, составляющей фундамент цифровой трансформации, — сказал губернатор.

Отдельно обсудили развитие проекта «Умный город». Дворы нужно оборудовать системой видеомониторинга. Использование IP-домофонии поможет навести порядок на улицах и гарантировать безопасность на детских площадках.

В Челябинске на 60 остановках компания «ЭР-Телеком Холдинг» обеспечила доступ в Интернет.

По договоренности с главой региона компания представит предложения для вхождения в областную систему мониторинга воздуха.

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