В Челябинске названы сроки возвращения числа безработных к доковидному уровню

В Челябинской области снижается уровень безработицы. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В пик коронавирусного кризиса, весной-летом прошлого года, в регионе было почти 93 тыс. безработных. Сейчас рынок труда восстанавливается. На учете в центрах занятости значится в два раза меньше — 45,7 тыс. человек. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил на аппаратном совещании в среду, 17 марта.

Жители Южного Урала «распробовали» статус самозанятых: желающих работать на себя все больше. По итогам прошлого года так были оформлены почти 34 тыс. человек. На 1 марта 2021 года — 40 тыс. человек.

Для стимулирования дальнейшего роста их числа губернатор принял актуальное решение:

— Самозанятость оказалась очень востребованной и своевременной формой занятости людей. Я решил направить все средства, поступающие в региональный бюджет от налогообложения самозанятых, в бюджеты муниципалитетов. Это должно простимулировать вас, руководство, уделять развитию самозанятости большее внимание. Это также важно и для выполнения задачи по восстановлению занятости.

К доковидному уровню по безработице в Челябинской области должны вернуться до 1 октября 2021 года. Как сообщает ГУ по труду и занятости региона, это около 43 тыс. человек.

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