Еще десяток вагонов прибудет в Магнитогорск Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске до конца 2021 года появится 31 новый трамвай. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск». По его словам, модернизация трамвайных перевозок продолжится, будут отремонтированы пути, контактная сеть, остановки, в том числе опасные, которые находятся в центре дорог.

— До конца года в Челябинске появится 31 новый трамвай. Это будет основная модель Усть-Катавского вагоностроительного завода с кондиционерами, в том числе для холодного времени года, WI-FI, usb и обычными розетками, возможностью ручного открывания дверей, чтобы сохранять тепло и не открывать их, если нет пассажиров, — заявил Алексей Текслер в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск».

Еще десяток таких трамваев прибудет в Магнитогорск, а в будущем обновление парка может произойти в Миассе, Златоусте, Кунашаке и Троицке.

Полное интервью с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером читайте в нашем материале.

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