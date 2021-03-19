Губернатор Алексей Текслер: «У челябинского метрополитена есть будущее»

С проектировщиками ведутся переговоры о модернизации метро Фото: Кирилл САДЫКОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что не намерен бросать местное метро в недостроенном состоянии. По словам главы региона, вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным они обсудили его перспективу и договорились, что активно займутся этой темой.

— Сейчас ведутся переговоры с проектировщиками, чтобы понять, как старый проект метро, который уже не отвечает современным транспортным задачам, модернизировать, вписать в новую концепцию и оптимизировать расходы. В общем, засыпать мечту о метро я не намерен и считаю, что будущее у челябинского метрополитена есть, — добавил Алексей Текслер в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск».

В настоящий момент сделано чуть меньше половины запланированных пяти тоннелей, станция «Торговый центр» не полностью готова, но контур уже есть, еще одна готова наполовину. Губернатор также отметил, что станции — это самое дорогое в строительстве метро.

Полное интервью с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером читайте в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru