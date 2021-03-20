Массовая вакцинация в ТРК проводилась впервые Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня, 20 марта, прививку от коронавируса в челябинском ТРК «Алмаз» сделали 195 человек. Такие данные предоставил минздрав Челябинской области. Вакцинация началась в 10:00, и уже тогда возле палатки образовалась очередь.

— Работы у сотрудников ОКБ-2 было невпроворот, желающие поставить прививку ожидали бригаду медиков еще до начала открытия пункта, — добавили в минздраве.

Среди привитых были люди разных возрастов и профессий, также медикам помогали волонтеры. Посмотреть, как проходила сегодняшняя вакцинация, вы можете в нашем фоторепортаже.

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