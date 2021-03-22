В Челябинской области обнулят налоги для некоторых предприятий

В Челябинской области от налогов освободят ряд предприятий. Фото: gubernator74.ru

В Челябинской области готовится новая мера поддержки промышленного сектора экономики. Комитеты ЗСО по промышленной политике и по бюджету согласовали изменения в региональные законы.

Речь — об обнулении налогов на имущество и прибыль промпредприятий, заключивших специальный инвестиционный контракт. Заключают специнвестконтракты предприятия, разрабатывающие инновационные технологии.

Поправки внес на рассмотрение депутатов парламента губернатор Алексей Текслер. По его поручению разработкой положений занималось региональный минпром.

— Мы сосредоточены на стимулировании инвестиционной активности. Расширен перечень сфер бизнеса, которые могут воспользоваться налоговыми каникулами, инвестиционным налоговым вычетом, специальным инвестиционным контрактом. Эффективность принятых мер мы мониторим через экономические показатели, — говорил ранее глава региона.

Предполагается снижение налоговых ставок до 0% — по налогу на имущество и прибыль для организаций, заключивших специнвестконтракты, и до 13,5% — по налогу на прибыль для организаций, которые освоят новые технологии в производстве промышленной продукции.

Напомним, в Челябинской области по поручению губернатора в период пандемии значительно снизились ставки налогов для наиболее пострадавших отраслей. Было внедрено пять антикризисных программ по кредитованию и рефинансированию бизнеса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru