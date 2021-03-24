В Челябинске расчистили двор, где застряла скорая с пациентом

Медики везли везли пациентку из больницы домой. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»

Не было бы счастья, да несчастье помогло: коммунальщики убрали снег во дворе по улице Славянской, где 22 марта застряла машина скорой. Медики везли домой парализованную женщину из больницы Копейска. На подъезде к дому машина попала в снежный плен. Фельдшерам пришлось нести пациентку на руках. А выбраться из сугробов медработникам помог неравнодушный автомобилист. Момент, как вызволяли машину, облетел соцсети.

После этого инцидента администрация Челябинска поручила управляющей компании расчистить участок. Жители отмечают, что снег, который не трогали почти всю зиму, почистили оперативно. Причем в соседних дворах тоже.

Сейчас городская прокуратура проводит проверку по этому инциденту.

— Организована проверка исполнения законодательства о благоустройстве при очистке территории от снега, — сообщила КП-Челябинск старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В Челябинской области машины скорой не раз попадали в снежный плен на дорогах. Так, в прошлом году в застрявшем автомобиле умер 41-летний житель Магнитогорска Денис Селютин. Близкие винят в его гибели дорогу: скорая час буксовала в сугробе.

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