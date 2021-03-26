Минкульт подарит пуховый платок шиномонтажнику из Челябинска, ставшему звездой TikTok

Альберт Галимов поет песни в рабочей форме на фоне мастерской. Фото: TikTok / userxjbfzoc6l3

Челябинский шиномонтажник Альберт Галимов, прославившийся в TikTok своим пением, получил в подарок от Минкульта Оренбургской области пуховый платок. Подарок для автослесаря передали через местного министра культуры Алексея Бетехтина.

Альберт Галимов покорил TikTok исполнением русских народных песен. Его ролики, в которых он поет «На поле танки грохотали», «Оренбургский пуховый платок», «Ой, мороз, мороз», набрали около двух миллионов просмотров. Автослесарь признается, что мечтает выступить на концерте. В региональном минкульте решили исполнить его мечту.

— Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с челябинской филармонией – с каким из коллективов может выступить Альберт, — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. — Кстати, у нас есть прекрасный оркестр «Малахит», который работает как раз в этом направлении. Знаю, что Виктор Лебедев всегда поддерживает талантливых исполнителей. Думаю, в ближайшее время вопрос решим.

Как уже писала КП-Челябинск, Альберт исполняет известные всем песни в автомастерской. Голос у него поставлен, и это не случайно: у парня есть музыкальное образование.

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