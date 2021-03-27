В Челябинске дорога к детсаду превратилась в болото

Только после жалобы жителей начались аварийные работы. Фото: администрация Челябинска

Сегодня, 27 марта, челябинским чиновникам пришлось лично посмотреть, в какой болото превратилась улица в микрорайоне Шагол/ЧВВАКУШ. По поручению главы города Натальи Котовой на месте было организовано межведомственное совещание.

Жительница улицы 2-Ирбитская обратилась в мэрию по поводу затопления дороги. Она ведет к детскому саду, и мамам с детьми приходилось добираться по колено в воде. Сегодня на место выехали представители Комитета дорожного хозяйства, администрации Курчатовского района, МБУ «ЭВИС» и подрядчика — компании «Строймеханизация».

— Принято решение срочно начать отвод воды с улично-дорожной сети и оценки текущего состояния дороги для понимания дальнейшей тактики исправления ситуации, — прокомментировали в мэрии.

КСТАТИ

На затопление жаловались и жители частного сектора в Бакале Саткинского района. Там неправильно проложили водовод и постоянно возникали прорывы. Вода бежала не в колонки, а прямо на улицу. Устранять аварию начали только после личного вмешательства губернатора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru