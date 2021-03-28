Спасатели километр несли провалившуюся под лед женщину до машины скорой в Челябинской области

Женщина шла по натоптанной тропинке через реку Ай, не обращая внимания на предупреждающие об опасности баннеры. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Зимние тропинки через реки, пруды и озера, по которым было удобно срезать дорогу зимой, растаяли. Выходить на лед сейчас смертельно опасно. Но люди все равно рискуют, пытаясь сократить путь. Так в Златоусте женщина провалилась под лед, идя на дачу. Она пошла по натоптанной тропинке через реку Ай, не обращая внимания на предупреждающие об опасности баннеры. В итоге оказалась в ледяной воде.

— Парковая зона, отсутствие дорог, спутанное описание места ЧП — не смотря на все сложности спасатели быстро нашли пострадавшую. Полностью промокшую женщину километр несли до дороги к автомобилю, где оказали первую помощь, и дождавшись кареты скорой помощи, передали врачам, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Еще один инцидент на льду произошел в нацпарке «Таганай». Очевидцы сообщили о мужчине, лежащем без движений на реке Тесьма в районе Горбатого моста. Однако помощь прибывших спасателей не понадобилась — пострадавшему смогли помочь люди, оказавшиеся поблизости.

Спасателям нередко приходится носить пострадавших на руках. Так, в середине марта на заметенной дороге в Карталинском районе лоб в лоб cтолкнулись отечественная «десятка» и Renault Kaptur. Водитель «десятки» получил множество травм, открылось кровотечение. Спасатели тоже километр несли тяжелораненого до машины скорой.

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