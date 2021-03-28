В Челябинске в День театра устроили пикет из-за скандального спектакля о похоронах Сталина

Это уже не первый пикет у стен театра. Фото: Ринат Ребров

Во Всемирный день театра, 27 марта, пожилой челябинец в кителе с орденами и медалями устроил одиночный пикет возле камерного театра. Мужчина выступал против спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». По словам очевидцев, он говорил, что Сталин не заслужил, чтобы его высмеивали в подобных постановках. На его плакате было написано «Руки прочь от И.В. Сталина!».

Напомним, недавно с таким же плакатом у стен театра протестовал член партии «Коммунисты России» Андрей Филатов, он назвал появление постановки «отклонением в социальной культуре».

Премьера спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» состоялась 26 февраля. О чем этот спектакль, и почему он задел людей за живое, читайте в нашем материале.

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