Дни Челябинской области в Совете Федерации: совещания, футбол, волейбол

Возглавит делегацию Челябинской области губернатор Алексей Текслер. Фото: gubernator74.ru

Сегодня, 29 марта, в Совете Федерации России стартуют Дни Челябинской области. Мероприятие продлится по 31 марта. В повестке — не только заседания.

Как сообщает пресс-служба губернатора, возглавит делегацию глава региона Алексей Текслер. Члены кабмина Южного Урала будут работать на расширенных заседаниях комитетов Совфеда. Состоится встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Алексея Текслера.

В Москве развернется выставка, посвященная жизни Челябинской области. Реализация нацпроектов, борьба с пандемией коронавируса, бюджетная политики - тем для москвичей приготовлено множество. Чтобы не засиживаться в кабинетах, планируются товарищеские встречи команд сената и нашей области по футболу и волейболу.

Пленарное заседание «Час субъекта» посвятят Южному Уралу. Его итогом станет постановление о государственной поддержке развития Челябинской области.

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