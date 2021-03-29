Депутата Заксобрания Челябинской области Аракеляна выпустили из СИЗО

Аракелян стал депутатом ЗСО в сентябре. Фото: vk.com/armanarakelyan

Депутата Заксобрания Челябинской области Армана Аракеляна выпустили из СИЗО. Такое решение принял облсуд, который сегодня рассматривал апелляцию по его уголовному делу. В результате постановление Центрального районного суда было изменено.

— Избранная мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест сроком до 4 мая 2021 года, — рассказала пресс-секретарь Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

Напомним, Аракеляна задержали в начале марта по подозрению во взяточничестве. Фигурантами дела стали пять человек. По версии следствия, в 2019 году подозреваемые дали взятку оргтехникой на сумму более 185 тысяч рублей двум сотрудникам организации, которые контролировали ведение дорожных работ на федеральной трассе и могли закрыть глаза на недостатки.

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