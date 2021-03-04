В Челябинске задержали депутата Заксобрания, чья фирма выиграла многомиллионные дорожные контракты

Аракелян стал депутатом ЗСО в сентябре. Фото: vk.com/armanarakelyan

Сегодня, 4 марта, силовики задержали депутата областного Заксобрания от КПРФ Армана Аракеляна. Он является директором компании «Дорстройгрупп» — это крупнейший дорожный подрядчик в области. Фирме принадлежат многомиллионные контракты на обслуживание дорог в Челябинске и области.

Фигурантами стали пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям «Получение взятки» и «Дача взятки группой лиц в крупном размере». По версии следствия, в 2019 году подозреваемые дали взятку оргтехникой на сумму более 185 тысяч рублей двум сотрудникам организации, которые контролировали ведение дорожных работ на федеральной трассе и могли закрыть глаза на недостатки.

В миндортрансе КП-Челябинск сообщили, что замечаний к компании в части исполнения госконтрактов не было. «Дорстройгрупп» работает на региональных дорогах с 2020 года. Недавно компания выиграла торги на строительство проспекта Героя России Евгения Родионова в микрорайоне «Ньюьон». Стоимость работ составит 91,5 млн рублей.

Как сообщили в ЗСО, они сами узнали информацию из СМИ.

— Известно о его задержании, он депутат на непостоянной основе. То есть, мы уже понимаем, что у следствия вопросы к его профессиональной деятельности, по месту работы, по его бизнес-интересам. Следствие работает, оно найдет ответы на эти вопросы. Все, что я вам могу на данный момент сказать, — прокомментировала КП-Челябинск начальник управления информационной политики Законодательного собрания Челябинской области Ольга Лихачева.

Аракелян стал депутатом в сентябре, после выборов.

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