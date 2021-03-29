Улететь в Крым можно будет ежедневно Фото: Андрей АБРАМОВ

С 29 марта возобновились прямые перелеты из Челябинска в Крым и обратно. Согласно расписанию на сайте челябинского аэропорта, первый самолет компании «Уральские авиалинии» отправится в Симферополь уже сегодня. Теперь он будет летать по понедельникам, четвергам и субботам, а с 26 апреля — еще и по пятницам.

С 25 апреля рейсы в Симферополь по средам и воскресеньям будет осуществлять компания Nordwind Airlines, а с 29 мая Red Wings будет доставлять пассажиров по субботам. Минимальная стоимость перелета в одну сторону начинается от 8259 рублей, а в обе стороны — от 16 500 рублей.

Напомним, на прошлой неделе челябинский аэропорт опубликовал летнее расписание. Там можно увидеть рейсы в Турцию, ОАЭ, Тунис и на Кипр.

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