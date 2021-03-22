Из Челябинска запустят рейсы в Турцию, ОАЭ, Тунис и на Кипр

Бурдж-Халифа в Дубае — самое высокое здание мира
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
В челябинском аэропорту определились с зарубежными направлениями, которые откроются после запуска обновленного международного терминала. Это будут Анталья (Турция), Ларнака (Кипр), Дубай (ОАЭ) и столица одноименного государства Тунис.
— Заявки на выполнение рейсов по данным направлениям получены, — уточнили в пресс-службе челябинского авиапредприятия.
Ранее на встрече губернатора Алексея Текслера и вице-премьера Марата Хуснуллина в Челябинске обсуждалась дата открытия международного терминала 1 мая.
А вот даты первых полетов пока не уточняются — это будет зависеть от решения авиакомпаний и других тонкостей. Остается лишь предполагать, что перевозчики воспользуются повышенным спросом на отдых в майские праздники.
Между тем, с 28 марта челябинский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание. Список российских направлений уже известен.
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