Алексей Текслер рассказал, когда на Южном Урале стартует ремонт дорог

Губернатор Алексей Текслер рассказал вице-премьеру Марату Хуснуллину о нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Фото: gubernator74.ru

В Доме правительства накануне вечером прошла рабочая встреча вице-премьера Марата Хуснуллина и губернатора Алексея Текслера. Как сообщает пресс-служба главы региона, обсудили нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Алексей Текслер заявил, что к сезону дорожных работ все готово. Конкурсы отыграны, подрядчики определены. По национальному проекту в регионе будет отремонтировано 322 км дорог. Всего же в 2021 г. предстоит восстановить и построить 750 км дорог.

Обсудили планы строительства жилья, расселения аварийного жилого фонда и планы по благоустройству. Напомним, в регионе программа расселения ветхо-аварийного жилья идет ускоренными темпами, и через два года важный вопрос планируется решить полностью.

Сегодня, 30 марта, в Совете Федерации продолжатся Дни Челябинской области. Так, на заседании комитета по науке, образованию и культуре на примере Южного Урала рассмотрят тему «Развитие системы образования в интересах региона».

Реализацию нацпроекта «Экология» в Челябинской области обсудят на комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В сегодняшней повестке Совфеда значатся совещания по развитию телекоммуникаций на Южном Урале и работа по программе комплексного развития территорий.

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