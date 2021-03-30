В Челябинске с апреля начнется запись детей в первые классы по новым правилам

В этом году прием в первые классы стартует не в феврале, а в начале апреля Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году приемная кампания на запись в первый класс в школах Челябинска пройдет в две волны. Первая из них стартует 1 апреля с 9:00, а заканчивается 30 июня в 16:00. В этот период заявления подают родители и опекуны следующих категорий:

• семьи, проживающие на закрепленной территории;

• братья и сестры, которые проживают в одной семье с будущим первоклассником, а также имеют общее место жительства и обучаются в той школе, куда подается заявление (преимущественное право);

• льготники (как правило, это дети полицейских или военных)

Вторая волна на запись в первый класс стартует с 9:00 шестого июля и заканчивается до момента заполнения свободных мест. Однако документы следует подавать не позднее 5 сентября 16:00.

— Образовательные учреждения в обязательном порядке размещают на своих сайтах информацию о плане набора в первые классы, количестве свободных мест, времени работы приемной комиссии, перечень необходимых документов и другие полезные сведения, — напомнили в мэрии Челябинска.

Заявление на обучение в первом классе родители и опекуны детей могут подавать несколькими способами:

• лично в саму школу;

• по почте;

• на электронный ящик школы;

• С помощью портала госуслуг либо через сайт министерства образование региона.

Отметим, что ранее приемная кампания в первые классы школ Челябинска начиналась в феврале.

Телефоны горячих линий:

• по вопросам приема в первый класс: 266-57-23, 727-81-40

• по вопросам приема на обучение по адаптированным образовательным программам (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды), по вопросам приема в первый класс детей младше 6,5 лет и старше 8 лет: 264-07-63

• по вопросам закрепления образовательных организаций за конкретными территориями: 264-28-20

• по вопросам подачи заявления в модуле «Е-услуги. Образование» (es.edu-74.ru): 798-21-27

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru