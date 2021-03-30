В Челябинске с апреля начнется запись детей в первые классы по новым правилам

В этом году прием в первые классы стартует не в феврале, а в начале апреля
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В этом году приемная кампания на запись в первый класс в школах Челябинска пройдет в две волны. Первая из них стартует 1 апреля с 9:00, а заканчивается 30 июня в 16:00. В этот период заявления подают родители и опекуны следующих категорий:
• семьи, проживающие на закрепленной территории;
• братья и сестры, которые проживают в одной семье с будущим первоклассником, а также имеют общее место жительства и обучаются в той школе, куда подается заявление (преимущественное право);
• льготники (как правило, это дети полицейских или военных)
Вторая волна на запись в первый класс стартует с 9:00 шестого июля и заканчивается до момента заполнения свободных мест. Однако документы следует подавать не позднее 5 сентября 16:00.
— Образовательные учреждения в обязательном порядке размещают на своих сайтах информацию о плане набора в первые классы, количестве свободных мест, времени работы приемной комиссии, перечень необходимых документов и другие полезные сведения, — напомнили в мэрии Челябинска.
Заявление на обучение в первом классе родители и опекуны детей могут подавать несколькими способами:
• лично в саму школу;
• по почте;
• на электронный ящик школы;
• С помощью портала госуслуг либо через сайт министерства образование региона.
Отметим, что ранее приемная кампания в первые классы школ Челябинска начиналась в феврале.
Телефоны горячих линий:
• по вопросам приема в первый класс: 266-57-23, 727-81-40
• по вопросам приема на обучение по адаптированным образовательным программам (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды), по вопросам приема в первый класс детей младше 6,5 лет и старше 8 лет: 264-07-63
• по вопросам закрепления образовательных организаций за конкретными территориями: 264-28-20
• по вопросам подачи заявления в модуле «Е-услуги. Образование» (es.edu-74.ru): 798-21-27
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