В Челябинске экс-полицейскому смягчили срок за взятку от похоронщиков

Почти два года Владислав Гуськов «сотрудничал» с похоронщиками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-начальнику смены дежурной части Владиславу Гуськову, «сливавшему» похоронщикам информацию об умерших, смягчили наказание. Бывший полицейский проведет за решеткой не три года, а два. Дополнительное наказание — лишение права занимать определенные должности — снизили с трех до 2,5 лет.

— Приговор обжаловали как сторона защиты, так и государственный обвинитель, — рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.

С сентября 2016 по апрель 2018 года Владислав Гуськов, будучи начальником смены дежурной части ОМВД России по Усть-Катаву, предоставлял ритуальщикам данные об умерших и их родственниках. За это директор фирмы «озолотил» его на 21 тыс. рублей.

Отметим, что это далеко не единичный случай, когда данные об умерших утекают похоронщикам. В период пандемии они еще и спекулируют коронавирусом. Об одной из таких историй рассказал читатель КП-Челябинск.

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