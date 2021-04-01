Жителя Челябинской области, зарезавшего онкобольную жену, отправили в колонию на 10 лет

Ревнивец нанес 17 ударов ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31-летний житель Сатки проведет ближайшие 10 лет в колонии строгого режима за жестокое убийство своей жены. Все произошло в декабре 2019 года, семейная чета распивала спиртное и в какой-то момент между ними вспыхнула искра ревности.

— В ходе произошедшей ссоры женщина раздетая выбежала на улицу, где подсудимый догнал ее и нанес не менее 17 беспорядочных ударов ножом. В результате женщина скончалась от острой кровопотери, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

У женщины остались трое сыновей, сейчас им 14, 9 и три года. Старший был от первого брака, младшие — уже совместные. Также известно, что погибшая на протяжении года боролась с раком. Все они переданы под опеку бабушке — матери погибшей.

Ревнивца признали виновным по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ). Свою вину он признавал частично, заявив, что был в состоянии сильного душевного волнения, однако судебно-психиатрической экспертизой установлено, что он не находился в состоянии аффекта, а совершил преступление в состоянии простого алкогольного опьянения. Кстати, из-за пьянства мужчина состоит на учете у нарколога.

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