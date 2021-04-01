Гонка за парты: в Челябинске за час подано почти три тысячи заявлений на прием в первые классы

Первая волна приема продлится по 30 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 1 апреля, у родителей будущих первоклассников стартовала «гонка за парты». Школы начали принимать заявления на прием в первые классы. Родители встали с утра пораньше, чтобы отправить заявку. Уже за первый час приемной компании подано 2822 заявления. Об этом рассказали в региональном минобре. 2729 заявлений пришло в электронном виде, а 93 родителя лично принесли документы в учебное учреждение.

Напомним, первая волна продлится по 30 июня. Школы ждут заявления от семей по прописке. А также в это время могут подать заявления родители детей, чьи старшие братья и сестры, живущие с ними в одной семье, уже учатся в выбранной школе.

Вторая волна пройдет с 6 июля до 5 сентября. В это время в школу будут зачислять детей независимо от прописки, но при наличии свободных мест. Запись стартует с 9:00 6 июля и заканчивается до момента заполнения свободных мест. Однако документы следует подавать не позднее 5 сентября 16:00.

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