В мэрии Челябинска экстренно эвакуировали сотрудников из-за сообщения о бомбе

На место происшествия вызвали полицию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В мэрию Челябинска поступило сообщение о бомбе. Однако это произошло поздним вечером, когда у многих рабочий день уже закончился. Поэтому массовая эвакуация находившихся в здании людей не потребовалась. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе администрации города.

— Мы все ушли с работы, когда это случилось, — сообщил начальник пресс-службы мэрии Челябинска Владимир Сафонов.

По данным КП-Челябинск сообщение о минировании оказалось ложным. В полиции давать комментарий о произошедшем наотрез отказались.

— Мы воздерживаемся от комментариев, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, в начале этой недели прошла волна эвакуаций в школах Южного Урала. Из-за сообщений о бомбах учебный процесс на время прекратился в образовательных учреждениях областного центра и Копейска.

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