В Челябинске сотрудник автомойки угнал Mercedes клиента и попал на нем в ДТП

Сотрудник автомойки после аварии отказался от теста на состояние опьянения. Фото: управление по обеспечению жизнедеятельности мэрии Челябинска

В полицию Челябинска обратился 27-летний мужчина, у которого угнали автомобиль Mercedes. Он рассказал, что свою машину с ключами оставил на ночь в автомойке у своего знакомого. Однако на следующий день ее уже там не обнаружил.

Полиция начала искать угонщика. Выяснилось, что им был 24-летний сотрудник автомойки, у которого потерпевший и оставил свой Mercedes. Самого парня задержали еще ночью. Он совершил на автомобиле ДТП, в котором пострадала женщина-водитель. После аварии сотрудника автомойки хотели проверить на состояние опьянения, однако тот отказался.

— За отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в отношении подозреваемого составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Также по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ.

Сотруднику автомойки избрали меру пресечения виде подписке о невыезде и ненадлежащем поведении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Авария, о которой идет речь произошла 31 марта в 3 часа ночи на улице Тимирязева. Тогда Mercedes столкнулся с Kia Rio, у который были логотипы такси «Яндекс». А затем после удара автомобиль немецкого производства вылетел на тротуар и снес ограждения. У женщины, находившейся за рулем Kia, был диагностирован открытый перелом голени. Ее доставили в больницу.

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