В Челябинске перестали бесплатно тестировать на COVID-19 в ТРК

Спрос на прививки больше, чем на ПЦР Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал список торгово-развлекательных комплексов, где в наступающие выходные можно бесплатно сдать ПЦР на коронавирус. И, как выяснилось, в челябинских ТРК делать тесты пока не планируют.

— В Челябинской области с каждой неделей все меньше жителей приходят на бесплатное тестирование методом ПЦР. Актуальнее сейчас вакцинация, важно предотвратить коронавирусную инфекцию. В эти выходные мы расширили количество пунктов массовой вакцинации в ТРК Челябинска, Миасса и Магнитогорска, видим спрос на такие акции, — пояснили в региональном минздраве.

Возобновят ли бесплатное тестирование ПЦР в ТРК Челябинска, будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Пока же пройти тестирование можно:

— в Златоусте (ТК «Тарелка», 3 апреля с 11:00 до 14:00);

— в Кыштыме (ТК «Радуга», 3, 4 апреля с 11:00 до 13:00);

— Сатке (ТК «Факел», 3 апреля с 11:00 до 13:00);

— Южноуральске (ТК «Южный», 3- 4 апреля с 10:00 до 12:00).

Не забудьте паспорт и полис ОМС. Напомним, что тест ПЦР показывает болеет ли человек в данный момент коронавирусом. Если вы уже переболели, то результат будет отрицательным.

В каких ТРК Челябинской области сделать прививку от коронавируса 3-4 апреля — читайте в материале КП-Челябинск.

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