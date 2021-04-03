Челябинские ученые предложили лечить от коронавируса с помощью грибов и дрожжей

Считается, что природные вещества могут бороться с вирусами, но в малых дозах не оказывают должного влияния Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинские ученые совместно с коллегами из Бразилии, Индии и ЮАР получили грант БРИКС на поиск препаратов от коронавируса. Они протестируют эффективность уже известных лекарств, оценят возможности применения концентрированных природных веществ, а затем предложат более эффективные препараты.

— Поиск лекарства от коронавируса остается главной медицинской проблемой последнего года. Ученые создают препараты, способные бороться с инфекцией, или ищут лекарства с подходящими свойствами среди уже известных и широко применяющихся. Второй способ предпочтительнее, потому что дает максимально быстрый результат. На тестирование разработанных лекарств может потребоваться несколько лет, ведь помимо положительного эффекта на организм необходимо отследить побочные эффекты. По словам ученых, проявляться такие последствия могут даже спустя десятилетия, — объяснили в пресс-службе ЮУрГУ.

Поддержку получили 8 проектов из 111. Работа займет два года, общий объем финансирования 10 млн рублей.

Первая часть проекта — изучение лекарственных средств из мировой базы данных уже используемых в медицинской практике веществ. Этим занимаются индийские и бразильские ученые.

Вторая часть — исследование природных веществ, выделяемых из грибов и дрожжей. Считается, что они могут бороться с вирусами, но в малых дозах не оказывают должного влияния.

— Ученые ЮУрГУ провели расчеты, выяснив, в какой концентрации вещества могут работать против коронавирусной инфекции. Теперь команде исследователей предстоит проверить прогноз в университете Дели (Индия) на культурах ферментов, в частности протеазы и РНК-репликазы. В университете Пернамбуку (Бразилия) рассмотрят влияние концентрированных веществ на живые инфицированные организмы, — рассказали в челябинском вузе.

После того, как будут готовы результаты этих исследований, ученые займутся модифицированием спрогнозированных лекарственных средств.

— Даже существующее лекарство от COVID-19 можно заменить более активным, менее токсичным и с меньшим периодом действия», — рассказал начальник научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств Владимир Потемкин.

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