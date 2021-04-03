В Челябинске снова закрылся ресторан «Коза», на этот раз со скандалом

Из чешского ресторана «Коза» стала европейским рестораном. Фото: ресторан "Коза"/Instagram.com

Известный в Челябинске ресторан «Коза», который недавно переехал и сменил формат, снова закрылся. Кажется, не обошлось без скандала.

— В связи с выявленными кассовыми нарушениями со стороны сотрудника ресторана Елены К. и предполагаемым коллективным сговором сотрудников ресторана, повлекшим значительный урон ресторану, мы приостанавливаем деятельность ресторана до полного выяснения всех действий сотрудников, — такое объявление появилось на странице ресторана во «ВКонтакте».

Скрин со страницы ресторана во ВКонтакте

Гостей, которые кушали в ресторане 26 и 27 марта, просят сообщить обо всех сомнительных фактах. Журналист КП-Челябинск попытался связаться с рестораном, но телефоны отключены.

Напомним, чешский пивной ресторан «Коза» открылся в Челябинске на Труда, 156 в 2013 году. В феврале 2021 года объявили, что заведение закрыто на реструктуризацию, но уже в марте горожане увидели вместо вывески слово «Аренда».

В это же время «Коза» открылась в новом месте на Братьев Кашириных и в новом формате европейской кухни.

Судя по всему, заведение не работает с 28 марта. Скрин со страницы ресторана во ВКонтакте

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