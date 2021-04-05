"Обработаны все сообщения": Текслер дал старт сезону дорожных работ

Губернатор заявил о личном контроле исполнения программы дорожных ремонтов. Фото: gubernator74.ru

Последний пост губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Инстаграм о старте дорожных работ вызвал огромный ажиотаж подписчиков: оставлены без малого 1,3 тыс. сообщений!

Жители разных точек региона сообщали о состоянии дорог в своих городах и селах, просили обратить внимание на соблюдение гарантийных сроков подрядчиками.

В понедельник, 5 апреля, глава региона обратился к южноуральцам в соцсети.

— Получил от вас множество сообщений по дорогам. Вся эта информация уже обработана. Дал поручения по муниципалитетам, по конкретным адресам. Считаю, что необходимо начать ремонтные дорожные работы, тем более, у нас в регионе ожидается теплая погода. Обязательно проверим результат. Сделаю это лично, — заявил губернатор.

Напомним, в 2021 году в Челябинской области будет отремонтировано 750 км дорог. Это — обязательная к исполнению цифра, но Текслер поставил задачу сделать больше.

По распоряжению главы региона каждый год растет финансирование дорожного фонда. За четыре года он вырос на 50%, и сейчас все муниципалитеты получают средства на ремонт дорог. Раньше такого не было.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru