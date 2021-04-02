Плюс 750 км: Текслер анонсировал ремонт дорог в Челябинской области

- Фото: instagram.com/alexeytexler.official

В пятницу, 2 апреля, на свой страничке в Инстаграм губернатор Челябинской области заявил, что в этом году в регионе будет отремонтировано 750 км дорог. Но перед своей командой он ставит задачу сделать больше.

«Большинство сообщений, которые я получаю в последнее время, касаются качества дорог. Весна обнажает проблемы, этот год не исключение. Но мы к такой ситуации готовы», — пишет Алексей Текслер.

По решению губернатора год от года увеличивается финансирование областного дорожного фонда. По сравнению с 2018 годом он вырос более чем наполовину. Деньги распределяют между всеми муниципалитетами, чего не было раньше. Еще недавно некоторым территориям не перепадало ни рубля.

В этом году планируется отремонтировать 750 км дорог. Но перед своей командой Текслер ставит задачу сделать больше.

Сейчас главное — как можно быстрее начать ремонтные работы. Строки в программе формировались с учетом мнения жителей. Отыграно большинство конкурсов, определены подрядчики. Как только наступят плюсовые температуры, работы начнутся без промедления. Это — установка губернатора.

Важен и контроль. Алексей Текслер заявил, что грядет ревизия прошлогодних ремонтов. Если будут недостатки, подрядчики будут устранять в рамках гарантийных обязательств.

Кстати, все данные большой задачи дорожных ремонтов открытые. На сайте mindortrans74 есть интерактивная карта дорожных работ. Там же выложен план по дорогам с 2021 по 2023 год — с обозначением конкретных сроков.

Напомним, несколько дней назад в Москве, на встрече с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным губернатор обсудил планы дорожного сезона в Челябинской области-2021.

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