Больницы Южного Урала получили более 20 новых автомобилей скорой медицинской помощи

Больницы Южного Урала получили более 20 новых машин скорой помощи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дефибриллятор с искусственным интеллектом, аппараты ИВЛ, телекардиограф с модулем GSM, передающий данные на кардиопункт (технологии телемедицины), уникальные тележки-каталки для перевозки людей с травмами позвоночника, и позволяющие проводить сердечно-легочную реанимацию, раздельный климат-контроль с дезинфекцией воздуха. Кроме того, - дополнительный аккумулятор повышенной ёмкости обеспечивает бесперебойную работу медицинского оборудования в течение не менее двух часов при выключенном двигателе автомобиля… Это лишь часть из того современного оборудования, которым оснащены новые машины скорой помощи.

Более двух десятков автомобилей Скорой медицинской помощи: 10 – на базе «Ford Transit» поступили в распоряжение Станции скорой помощи Челябинска и еще 11 – на платформе внедорожников УАЗ «Профи» - переданы в районы Челябинской области – по два в Сосновский район, Карталы, Коркино, Варну, Кыштым и один – в село Октябрьское (общая стоимость техники – более 94 млн рублей).

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера такая поддержка со стороны меценатов – Русской медной компании для учреждений здравоохранения очень важна, ценна и актуальна, учитывая, что с 2019 года регион активно занимается вопросами обновления парка машин скорой и неотложной медицинской помощи.

- Более 120 автомобилей было приобретено за последние два года. В 2021-ом парк спецтехники для учреждений здравоохранения региона мы увеличим еще на 150 единиц. Это колоссальный шаг вперед, учитывая, что еще три-четыре года назад такое обновление исчислялось несколькими десятками автомобилей. Обновление парка важно и для врачей и для водителей, которые будут работать в комфортных условиях и для самих пациентов, - подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, что летом 2020 года Благотворительный фонд Русской медной компании приобрел для медицинских учреждений Челябинской области 10 автомобилей скорой медицинской помощи и два реанимобиля. Все – с полным комплектом современного медицинского оборудования.

Председатель попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина отметила, что еще недавно большая часть автомобилей скорой медицинской помощи и «неотложек» была перепрофилирована под решение проблем пандемии коронавируса. Бывало, что техники просто не хватало для того, чтобы выезжать на обычные вызовы, связанные с другими, в том числе, с острыми хроническими заболеваниями.

- Мы приняли решение помочь больницам в решении вопросов оказания своевременной, экстренной помощи больным. Такая помощь критически важна для сохранения жизни и здоровья человека. Новые автомобили скорой будут работать не только в Челябинске, но в территориях присутствия Русской медной компании, - рассказала Татьяна Алтушкина.

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