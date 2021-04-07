СК прекратил уголовное дело челябинского студента-повара, написавшего пост о массовом убийстве

Парень сразу заявил, что это был просто розыгрыш Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет прекратил уголовное дело челябинского студента Дениса Куценко, который написал пост о массовом убийстве. Об этом рассказал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале. В опубликованном постановлении говорится, что дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

— Никаких доказательств подобных намерений выявить не удалось. Куценко направляли на психиатрическую экспертизу, которая никаких отклонений у него не выявила, — рассказал Павел Чиков. — Одновременно были усмотрены признаки заведомо ложного сообщения о терроризме, но это дело также впоследствии прекращено за деятельным раскаянием.

Напомним, Дениса Куценко арестовали в сентябре 2020 года в стенах колледжа за пост о готовящемся массовом убийстве. Парень заявил, что это не больше чем розыгрыш, затем его госпитализировали в психиатрическую больницу. Дома у него изъяли ножи, но это объясняется тем, что Денис учится в кулинарном колледже. После на студента завели уголовное дело, но на допросе он снова подчеркнул, что не хотел никого убивать и не готовился к преступлению.

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