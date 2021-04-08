В офис адвоката бывшего вице-губернатора Челябинской области нагрянула ФСБ

Колосовский защищал бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ФСБ проводит обыски в офисе юридических фирм известного уральского адвоката Сергея Колосовского. Об этом сообщает КП-Екатеринбург.

— Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность», — пишут наши коллеги.

Юрист бюро Мария Кириллова пояснила, что им неизвестно, с чем связан визит ФСБ — силовики не показывают им судебное решение.

Напомним, Колосовский защищал бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова. Заместителя главы региона задержали весной 2015 года. Следствие и судебный процесс растянулись надолго: приговор высокопоставленному чиновнику вынесли только осенью 2018 года.

Недавно Сергей Колосовский отдыхал на Мальдивах Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

За время в СИЗО и под домашним арестом Сандаков начал часто рассуждать о религии, а когда меры ограничения позволили ему бывать в соцсетях и общаться с людьми — организовал экологическое общественное движение «Челябинск, дыши». В конце июля 2020 года Сандаков освободился из Оренбургского исправительного центра условно-досрочно. «Комсомолке» Сандаков дал первое интервью после освобождения.

Сейчас Николай Сандаков возглавляет баскетбольный клуб «Челбасткет».

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