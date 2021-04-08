В 2021 году появятся субсидированные перелеты из Челябинска в Калининград, Астрахань и Ханты-Мансийск

А с 1 мая возобновятся международные рейсы Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2021 году появятся дополнительные субсидированные перелеты из Челябинска. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Текслер во время осмотра обновленного международного терминала аэропорта им. Курчатова.

— В прошлом году у нас было 11 субсидированных направлений, в этом году уже принято 13 направлений, плюс пять-семь направлений сейчас находятся на рассмотрении комиссии Минтранса. Мы ждем, что они будут согласованы, — рассказал Алексей Текслер.

Представитель компании «Новапорт» Ксения Агафонова добавила, что речь идет о маршрутах в Ханты-Мансийск, Сургут, Астрахань, Калининград и Пермь. По ее словам, главной задачей на этот год является восстановление пассажиропотока, который был в 2019 году, до начала пандемии.

— В 2019 году было 1,7 млн пассажиров, в этом году мы планируем 1,735 млн, но точно не ниже уровня 2019 года. По субсидированным маршрутам: в 2019 году перевезли 97 тыс. пассажиров, в этом году планируем 114 тыс., и это при минимальной программе, которая сейчас подтверждена.

При выполнении максимальной программы удастся перевезти 174 тыс. пассажирах — это произойдет, если все направления утвердят. Сегодня также стало известно, что с 1 мая из Челябинска можно будет напрямую улететь в Турцию и страны СНГ.

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