«Покрышку притащили с цветника»: челябинцы превратили дорожный провал в арт-объект

Фото: читательница КП-Челябинск

Покрышка, палка и пиджак: на перекрестке улиц Пограничной и Курганской в Ленинском районе появился «арт-объект». Правда не искусства ради, а для безопасности. На этом месте провалился асфальт и, чтобы никто случайно не заехал туда, горожане сделали «дорожный знак» из подручных средств.

— Это не крышку люка украли. Просто провалился асфальт, — рассказала читатель КП Ирина. — Сине-желтую покрышку притащили с цветника в соседнем дворе.

Напомним, в начале апреля на улице Куйбышева образовалась громадная яма из-за провала коллектора, прилегающего к проезжей части. Дорожники испугались, что она может увеличиться в размерах и до устранения аварии ограничили движение.

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