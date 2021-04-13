Поставлять 30 трамваев в Челябинск будет компания из группы «Синара»

30 трамваев обойдутся в 1 млрд 59 млн Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске подвели итоги торгов на поставку трамваев на 1 млрд рублей. Победителем стала компания ООО «Торговый дом СТМ», входящая в группу компаний «Синара». На портале госзакупок говорится, что аукцион признан несостоявшимся, но контракт все равно заключат.

— В связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, электронный аукцион признается несостоявшимся, — говорится в протоколе. — Контракт заключается с участником ООО «Торговый дом СТМ».

Напомним, всего планируется купить 30 новых низкопольных вагонов вместимостью не меньше 150 человек — цена одного составляет 35,5 млн рублей. Общая сумма, которую власти готовы потратить на новые трамваи, равняется 1, 065 млрд рублей. ООО «Торговый дом СТМ» предложил сумму на 6 млн рублей меньше.

Ранее, в УФАС поступила жалоба от ООО «Торговый дом БКМ». В компании уверяли, что техзадание в аукционе заточено на одного производителя АО «УКВЗ». Рассмотрение жалобы на себя взяла федеральная структура.

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