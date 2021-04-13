В Челябинской области предпринимателям снизят налоги

IT-предприятия в Челябинской области поддержат дополнительными налоговыми льготами. Фото: Иван ВИСЛОВ

Губернатор Алексей Текслер поручил экономическому блоку правительства разработать дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса: снизить ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) до уровня, минимально возможного в регионе.

Еще одно распоряжение губернатора — расширить перечни видов деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения для малых предприятий в тех отраслях, которые пострадали и медленно восстанавливаются после вынужденной паузы-2020.

На рассмотрение депутатов ЗСО поступили проекты законов, поддержанные на комитетах областного парламента — по бюджету и налогам и по экономической политике и предпринимательству.

Предусматривается снижение ставки по объекту налогообложения «доходы минус расходы» до 5% и «доходы» — до 1% для предприятий на «упрощенке» в сфере гостиничного бизнеса, туризма, IT, культуры, спорта, отдыха, развлечений и др.

Как сообщает пресс-служба минэкономразвития региона, пониженные ставки предлагается установить в 2021-22 гг.

Исключение — сфера IT. Здесь льгота может быть установлена на неопределенный срок, что укладывается в логику курса власти по ускоренному цифровому развитию. Кроме того, соблюдается федеральный тренд на поддержку отрасли в виде «налогового маневра».

Меры, предложенные губернатором, помогут 9,5 тыс. малым и средним предприятиям. В них трудится более 21 тыс. человек.

Второй законопроект предполагает применять патентной системы налогообложения предприятиям в сфере гостиничного бизнеса и туризма, строительства, выставочной деятельности, работы парков культуры и отдыха и тематических парков.

Законопроекты рассмотрят на апрельском заседании Законодательного Собрания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru