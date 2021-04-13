Сотрудники автомойки в Челябинске угнали Mercedes клиентки и попали на нем в ДТП

Момент аварии попал на камеру видеорегистратора поврежденного злоумышленниками автомобиля. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

К челябинским полицейским обратилась 33-летняя местная жительница. Она сообщила, что у нее угнали автомобиль Mercedes Benz, которая она оставила вместе с ключами на автомойке по улице Мамина. Сумму ущерба женщина оценила в 300 тыс. рублей

Вскоре полицейские нашли виновников произошедшего. Ими оказались двое сотрудников автомойки 24 и 26 лет. Выяснилось, что парни взяли Mercedes клиентки, чтобы покататься по городу. Но поездка не удалась — они врезались в чужую машину и скрылись с места ДТП. Теперь двум сотрудникам автомойки грозит лишение свободы на срок до семи лет за угон автомобиля без цели хищения (ч. 2 ст. 166 УК РФ).

— Ранее судимый 26-летний подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания, второй задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Кроме того, госавтоинспекторами возбуждено административное расследование по факту оставления водителем места совершения ДТП.

Что касается угнанной иномарки, то ее вернули законной владелице.

Похожая история произошла в начале апреля также в Челябинске. 27-летний мужчина оставил у своего знакомого вместе с ключами Mercedes. Но, вернувшись обратно на следующий день, своей машины он уже не обнаружил. Полицейские выяснили, что угнал иномарку сотрудник автомойки, который совершил накануне ДТП.

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