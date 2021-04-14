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Общество14 апреля 2021 9:59

Челябинский предприниматель, который кормит школьников шаурмой за пятерки, открыл вторую точку

Здесь он продолжит свою мотивирующую акцию
Валентина ВАГАНОВАВалентина ВАГАНОВА
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Оганнес решил расширить меню, добавить сладостей, но дети хотят именно шаурму.

Оганнес решил расширить меню, добавить сладостей, но дети хотят именно шаурму.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Владелец шаурмячной, где бесплатно кормят школьников шаурмой за хорошие оценки, расширяет бизнес. Оганнес Оганнисян открыл вторую точку на улице Кирова, в районе Теплотеха, и заявил, что здесь его добрая акция продолжится. Раньше за бесплатным обедом ребята ездили на ЧМЗ со всех районов, а теперь им не придется добираться так далеко.

— Мы открылись два дня назад. У нас здесь будет более разнообразное меню. В первом кафе у нас тоже не так давно появились пахлава, пирожки, торты. Дети приходили, я им предлагал: «Можете вместо шаурмы взять пирожки, с чем хотите». Но они: «Нет-нет, мы хотим шаурму», — рассказал Оганнес КП-Челябинск.

По его словам, в начале акции к нему приходили по 15-20 ребят в день с примерными дневниками. Но когда Оганнес заподозрил, что дети подделывают оценки, ему пришлось освоить «Сетевой город». Маленьких посетителей стало меньше, зато теперь Оганнес уверен, что школьники честно получают свои четверки и пятерки. И знает отличников и ударников в лицо. В новом кафе он продолжит мотивировать ребят учиться. На наш вопрос, не боится ли он снова столкнуться с хитростью детей, Оганнес отвечает:

— «Сетевой город» не обманешь.

Оганнес запустил акцию почти полгода назад. Его акция впечатлила всю страну, ее оценил даже режиссер Федор Бондарчук и прислал детям билеты на свой фильм.

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