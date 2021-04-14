В Челябинске бездомных привили от коронавируса

Пока привили около 15 бездомных, но вакцинация продолжится. Фото: Другая медицина

В начале пандемии автор проекта «Другая медицина» Евгений Косовских заявил, что вспышка коронавируса среди бездомных быстро разнесет заразу по всему городу. А риск подхватить какое-то заболевание у бездомных гораздо выше. Волонтерам удалось убедить в этом сотрудников здравоохранения и бездомных вакцинировали. Пока около 15 человек, но вакцинация продолжится.

— Мы первые в России, кто это сделал. Мы договорились с одной из поликлиник города, это были хорошие, долгие, большие переговоры. Мы рады, что нас понимают, мы рады, что нас слышат, что понимают, что бездомные — тоже люди, и что им тоже необходима помощь, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» сотрудник проекта «Другая медицина» Никита Васильев.

Бездомных прививали по желанию, медики сами приезжали к ним. Одни подопечные просились на вакцинацию, другие боялись, поскольку слышали о побочных эффектах. Но когда увидели, что с их друзьями все в порядке, тоже решили сделать прививку. Поэтому сейчас волонтеры готовятся к следующей вакцинации.

— Поликлиника, с которой мы договорились, дала нам гарантию, что если вдруг кому-то из подопечных станет плохо, они смогут их госпитализировать и оказать помощь. Мы это заранее обсуждали, потому что нам это было очень важно. В итоге все перенесли вакцинацию благополучно, — говорит Никита.

По его словам, среди подопечных уже были случаи заболевания коронавирусом, к счастью, единичные и без последствий. А после прививки COVID-19 им не грозит.

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