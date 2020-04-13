«Вспышка коронавируса среди бездомных разнесется по всему городу»: как живут бродяги в Челябинске во время пандемии

Известный далеко за пределами Челябинска проект помощи бездомным «Другая медицина» не прекратил работу из-за карантина. Волонтеры также выезжают к бездомным, лечат их, кормят. Однако самоизоляция все-таки изменила прием подопечных, да и уклад их жизни. Автор проекта Евгений Косовских рассказал на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM), как живет «Другая медицина» во время самоизоляции.

Чтобы не нарушать карантинные меры, гость вышел в эфир по видеосвязи.

Как помочь бездомным во время пандемии коронавируса — основатель проекта «Другая Медицина» доктор Женя 00:00 00:00

САМОИЗОЛИРОВАЛИСЬ НА ТЕПЛОТРАССЕ

По словам Доктора Жени, у бездомных риск подхватить какое-то заболевание, в том числе коронавирус, гораздо выше.

— Если будет вспышка среди бездомных, болезнь быстро разнесется по всему городу. Поэтому мы продолжили выезды. Подопечным рассказали правила профилактики, объяснили, что нужно самоизолироваться, оставаться на своих местах ночлега. У них это теплострассы, картонные коробки, землянки. Бездомные согласились, но спросили, что они будут есть, если перестанут выходить. Весна для них — период подработок. Мы организовали им продовольствие на неделю. Объявили сбор, и люди принесли нам консервы, сухари, сладкое, чай. Помимо продуктов раздали подопечным маски, лекарства. И всю неделю бездомные были на своих местах.

Автор проекта Евгений Косовских. Фото: Другая медицина

Волонтеры попросили подопечных соблюдать дистанцию в очереди за помощью, регулярно измеряют им температуру бесконтактным термометром. Сами работают в масках, перчатках, специальных костюмах.

Волонтеры продолжают выезжать к бездомным. Они контролируют, чтобы те не подхватили вирус. Фото: Другая медицина

Бездомным раздали запас продуктов и лекарств, чтобы они не покидали свои места ночлега. Фото: Другая медицина

РАЗДАВАЛИ ПО ГОРОДУ МАСКИ И АНТИСЕПТИКИ

«Другой медицине» помогают неравнодушные люди со всей страны и даже из-за рубежа. Поэтому у волонтеров были припасены маски и санитайзеры. Поскольку в аптеках эти товары быстро закончились, волонтеры стали раздавать свои запасы горожанам.

— Масками мы делились с пенсионным фондом, налоговой, министерством имущества. В общем с теми, кто масками должен был быть обеспечен в первую очередь, но почему-то им пришлось просить у нас. Антисептики раздавали бабушкам и дедушкам на улице. Мы с удовольствием поделились своими запасами, и они у нас закончились. Но нашлись добрые люди, кто нашил нам и нашим подопечным многоразовые маски, — говорит Евгений.

Бездомным раздали листовки с информацией о профилактике коронавируса. Фото: Другая медицина

СТАЛИ ПОДДЕРЖИВАТЬ СЕМЬИ

— Моя правая рука, мой заместитель Татьяна Авдеева, недавно предложила идею. Сейчас все сидят на самоизоляции, есть люди, у которых пять детей, они живут в однокомнатной квартире, и еще семь поколений здесь с ними живет. Они сейчас все сходят с ума. Может начаться что-то не очень хорошее в нашем городе. Татьяна предложила проводить онлайн беседы с людьми, узнавать, как у них дела, нужна ли им какая-то помощь.

Мы провели такую онлайн трансляцию, узнали нужна ли помощь, составили анкеты. Люди обращаются. Обычно им требуется психологическая помощь. Мы нашли психологов, которые связываются с этими семьями и беседуют с ними.

В марте «Другой медицине» исполнилось три года. День рождения волонтеры отметили в своей штаб-квартире по улице Марченко, в кругу друзей проекта. Напомним, помещение волонтерам выделили власти города в прошлом году. В доме проекта будет организована школа здоровья для бабушек и дедушек, а также консультация для бездомных.

Хотите помочь проекту? Реквизиты для пожертвований можно найти ЗДЕСЬ.

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