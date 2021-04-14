В минэкологии Челябинской области заявили об отказе в возбуждении дела о сговоре с мусорным регоператором

Из-за мусорного коллапса пришлось даже вводить режим ЧС. Фото: читатель КП

Доводы общественников о возможном сговоре главы регионального министерства экологии с регоператором ТКО — ООО «Центр коммунального сервиса» не подтвердились. Об этом заявил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

По его словам, заявителю отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия признаков каких либо преступлений. Такая формулировку содержится в официальном документе Следственного отдела по Центральному району Челябинска.

Напомню, в средствах массовой информации вышла целая серия публикаций о возможном усмотрении в действиях главы регионального ведомства состава уголовного дела. До этого в обвинительным заявлением в органы полиции выступила Ассоциация организаций и предпринимателей в сфере обращения с отходами Челябинской области «Чистая среда». Виталий Безруков заявил, что некоторые участники ассоциации в 2018 году, после закрытия Челябинской городской свалки, отказались в одностороннем порядке вывозить отходы, что в том числе и привело к мусорному коллапсу в областном центре.

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