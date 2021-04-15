Побороть ветхое: Челябинская область принимает закон о комплексном развитии территорий

Освобожденные от ветхого участки должны развиваться по-новому, чтобы людям было комфортно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На рассмотрение депутатов Законодательного Собрания внесен законопроект «О комплексном развитии территорий в Челябинской области», подготовленный по распоряжению губернатора Алексея Текслера.

Законопроект призван решить проблему ветхо-аварийного жилья. Он — о едином механизме комплексного развития застроенных территорий. Законопроект даст новые возможности для более быстрого решения проблемы ветхого жилья и приведения городов в порядок. Речь — о сносе аварийных домов и разработке освобожденного участка в комплексе.

Подобные законопроекты разрабатываются во всех регионах страны: в конце декабря прошлого года был принят федеральный закон о комплексном развитии территорий.

— Часть полномочий с федерального уровня передается субъекту РФ и муниципалитетов. Мы приступили к разработке своих нормативно-правовых актов. Речь — о законе о комплексном развитии территорий. Кроме того, мы меняем областной закон о капитальном ремонте многоквартирных домов, так как вступают в действие иные критерии аварийности дома и того, какие строения можно признать аварийными, — сказал заместитель губернатора Сергей Шаль.

По распоряжению губернатора в правительстве региона была создана рабочая группа, в которую вошли представители администраций Челябинска, Копейска, Кыштыма, Златоуста, Сатки.

Основная задача КРТ — повысить уровень качества жизни людей. На федеральном уровне, сообщил Шаль, идет большая работа по совершенствованию законодательной базы в сфере строительства. В непростой 2020 г именно строительная сфера (жилье, социальная инфраструктура, дороги) не только не «просела», но выросла во всех регионах. В Челябинской области было построено больше, чем два года назад — 1,5 млн кв м против 1,44 млн кв. м.

Но просто квадратные метры покупателя не интересуют. Как пояснил Шаль, новосел делает выбор в пользу развитой территории — чтобы были садики и школы, поликлиники и центры развития ребенка, дороги и уютные дворы. В условиях жесткой конкуренции строители решают этот вопрос, выгодный и для них, ведь такие проекты дороже.

Кстати, одно из главных поручений губернатора Алексея Текслера, данное им после анализа строительной отрасли региона, — комплексное освоение территорий. Никаких домов в чистом поле.

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