Инфраструктурные облигации помогут строить детсады и школы

Комплексное развитие территорий - это, в том числе, и детские сады. Фото: Мария ЛЕНЦ

Законопроект о комплексном развитии территорий, внесенный на рассмотрение депутатов Заксобрания региона губернатором Алексеем Текслером, позволит определять для развития территории, занятых ветхим и аварийным жильем или промзоной. И перестраивать все в комплексе: сносить старые, строить дома, менять сети, облагораживать среду и пр.

Новый закон — и о новостройках. Строительство просто жилья, без наполнения социальной инфраструктурой, больше невозможно. В Челябинске, например, до сих пор возведение садиков, школ, строительство скверов в новых микрорайонах идет по принципу навертывания. В Челябинске, например, бурно развивающийся микрорайрон Западный возит детей каждое утро в большой город — в садики, школы, секции. Потому главная задача — не только наверстать, но и не допускать.

Для стимулирования застройщиков в вопросе возведения социальных объектов вводится дополнительный механизм поддержки.

— Губернатор принял решение о том, что мы за счет привлечения средств выпуска инфраструктурных облигаций, в этом году начнем строительство трех школ и трех детских садов. Они появятся в Сосновском районе, в поселке Западный — в микрорайоне «Привилегия», «Белый хутор» и «Парковый Премимум». Одна из этих школ откроется в этом году, — сообщил заместитель главы региона Сергей Шаль.

Выпуском инфраструктурных облигаций займется Фонд ДОМ.РФ, через специально учрежденный орган. За счет выпуска облигаций застройщикам будут предоставляться займы на 15 лет под 3,5 % годовых, под гарантии бюджета Челябинской области.

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